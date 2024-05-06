Самые популярные мужские профессии в Казахстане назвали в Бюронацстатистики

Наибольшее количество мужчин Казахстана занято в промышленном секторе, а также в сфере оптовой и розничной торговли, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, численность занятого населения мужского пола по итогам 2023 года в Казахстане составила 4 711,7 тысяч человек.

Из них в городской местности проживают 2 831,4 тысяч мужчин, а сельской – 1 880,3 тысяч.

"Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе (777,5 тысяч человек), а также в сфере оптовой и розничной торговли (653,2 тысяч человек).

Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тысяч человек", – говорится в отчете Бюро нацстатистики.

Сотрудники Бюро отмечают, что строительство также является привлекательным сектором для казахстанских мужчин. В этой сфере трудятся 520 тысяч человек. В сфере транспорта и складирования работают 513,1 тысяч казахстанцев мужского пола.

При этом в госуправлении и обороне работают 335,1 тысяч мужчин Казахстана.

Другие сферы деятельности казахстанских мужчин:

образование – 310,9 тысяч человек;

здравоохранение – 160,8 тысяч человек;

административное и вспомогательное обслуживание – 159 тысяч человек;

профессиональная, научно-техническая деятельность – 126,4 тысяч человек;

информация и связь – 109,2 тысяч человек;

финансы и страхование – 84 тысяч человек;

проживание и питание – 72,3 тысяч человек;

недвижимость – 68,7 тысяч человек;

искусство и развлечение – 59,4 тысяч человек;

предоставление прочих услуг – 124,3 тысяч человек.

Основная доля занятых мужчин (1,2 млн человек) являются представителями возрастной группы от 35 до 44 лет. Также 51,7 тысяч казахстанских мужчин имеют дополнительную работу.

Напомним, 7 мая, согласно закону "О праздниках", в Казахстане отмечается День защитника Отечества.

Осенью 2023 года Бюро нацстатистики начало публиковать окончательные итоги переписи населения Казахстана, которая прошла в 2021 году.

По данным Бюро, гендерная структура Казахстана не изменилась с 2009 года. Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи 2021 года их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек).

Также в мае прошлого года, в преддверии Дня защитника Отечества, сотрудники Бюро рассказали, в каких регионах Казахстана проживает больше всего мужчин.

Выяснилось, что больше всего мужского населения зафиксировано в Туркестанской и Улытауской области.

При этом недавно была опубликована статистика изменений численности населения Казахстана за первые три месяца 2024 года. Согласно этим данным, по состоянию на 1 апреля составила 20 095 963 человек. Общий прирост с начала года составил 62 121 человек.