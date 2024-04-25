Последний звонок в школах отменили в одном из городов Казахстана
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В актауских школах в этом году отменили торжественное проведение последнего звонка на 25 мая. Аттестаты планируют выдавать в июне, 24 мая для школьников проведут классные часы, передает Lada.kz.
В общеобразовательных школах в Актау отменили торжественное проведение последнего звонка - 25 мая. Учебный год для школьников завершится 24 мая - в этот день будут проведены классные часы.
"С 12 по 15 июня будут выдавать аттестаты", - сообщили в пресс-службе городского отдела образования.
Недавно стало известно, что в некоторых пострадавших от паводков регионах хотят отменить СОР и СОЧ.
Напомним, что в августе 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для 11-классников - с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.
Однако многих родителей это не устроило.
В августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091311-posledniy-zvonok-v-shkolah-otmenili-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/