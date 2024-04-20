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СОР и СОЧ частично хотят отменить в пострадавших от паводков областях Казахстана

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Школьник держит в руках тетрадь
Школьник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

СОР и СОЧ частично отменят для школьников в Северо-Казахстанской области. Еще в двух пострадавших областях решение еще не принято, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Около 4 тыс. детей в эвакуационных пунктах вместе с родителями были размещены в удобных для проживания и учебы помещениях, сообщается в Telegram-канале СЦК.

Так, около 600 учащихся – в оздоровительных центрах, примерно 2 тыс. детей – в общежитиях колледжей и вузов, и еще около 600 детей – в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения.

"Для школьников из пострадавших регионов пересмотрены сроки экзаменов. Ранее проведение текущего контроля (СОР и СОЧ) отменены в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области частично в пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься в зависимости от ситуации", – говорит официальный представитель Мереке Амангелдіқызы.

Отметим, СОР – суммативное оценивание за раздел/сквозную тему, а СОЧ – суммативное оценивание за четверть.

Добавим, власти Узбекистана тем временем направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков. В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

Тогда как господдержку на сегодняшний день получили свыше 8,8 тыс. казахстанских семей.

Вчера стало известно, что Евросоюз направит Казахстану 200 тыс. евро помощи. Также вчера министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев выступил с заявлением по поводу жилищного вопроса пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088317-sor-i-soch-chastichno-otmenyat-v-postradavshih-ot-pavodkov-oblastyah-kazahstana/

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