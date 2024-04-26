"Масса неудобств": как изменилась жизнь астанчан и алматинцев после перехода на единый часовой пояс

Почти два месяца прошло с перехода на единый часовой пояс. Как изменилась жизнь казахстанцев, рассказали эксперт в области энергетики, экономист и жители страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы Гульмира смену часового пояса ощутила с первого дня. Перевод времени на один час сильно сказался на режиме, говорит девушка.

"Я по натуре "жаворонок", к тому же, на мой режим сна сильно влияет световой день. Каждую весну я начинаю просыпаться раньше в зависимости от того, как встает солнце. Такой резкий сдвиг, пусть и на один час, принес мне массу неудобств. Первое время я чувствовала себя сонной и "разбитой", с трудом справлялась с работой", – рассказывает Гульмира.

Еще один минус, отмечает девушка, – стало рано темнеть. Гульмира около года назад переехала из Астаны. Там темнеть начинает значительно позже, чем в Алматы, рассказывает девушка.

"Первое время было непривычно. Ты еще сидишь на работе, а за окном уже темно. Сейчас стало получше, но я все равно считаю, что алматинцам катастрофически не хватает солнца. Перевод часов этот вопрос сделал острее", – считает Гульмира.

Согласен с ней в этом и алматинец Владимир. Но он, в отличие от Гульмиры, в переводе часов нашел для себя не только минусы, но и плюсы.

"То, что темнеть стало раньше, – это мне не очень нравится. Тем более освещение – одна из больших проблем Алматы. Ты идешь в темноте, потому что пешеходные дорожки не освещаются. Да и обидно, выходишь с работы, а уже темно. Но надеюсь, что ближе к лету ситуация улучшится.

А так в целом, мне кажется, что это правильная инициатива, чтобы вся страна была в одном часовом поясе. Так живут в Китае. И это удобно, потому что, путешествуя по стране, тебе не надо переводить время", – говорит Владимир.

У перехода на единый часовой пояс есть как положительные стороны, так и отрицательные, заявляет экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов.

"Это удобно для управления госаппаратом и для координации перелетов. Раньше людям было неудобно при перелетах, была путаница. Также и на железнодорожном транспорте. Помимо этого, удобно стало госаппарату. Например, для министерств сейчас проще координировать совещания, так как сейчас многое онлайн", – считает экономист.

Но есть здесь и минусы. Один из них – несоответствие биологическим часам многих казахстанцев. Например, на востоке теперь рано темнеет, что вызывает недовольство у людей. А зимой это еще и вопрос безопасности. В частности, для школьников второй смены, которые будут идти домой в темное время суток, говорит эксперт.

"Если анализировать приграничные области Российской Федерации, которые проходят вдоль нашей границы с востока на запад, то Россия делится на четыре часовых пояса. А у нас всего один.

США, Канада тоже имеют несколько часовых поясов. А наша страна растянута с востока на запад до трех тысяч километров. Даже два часовых пояса – это маловато. В идеале – три должно быть", – отмечает Арман Байганов.

Неудобство почувствуют и фермеры, отмечает экономист. Сельскохозяйственные животные не будут подстраиваться под новый часовой пояс, говорит Байганов.

"Для выпаса фермерам придется рано вставать. В сезон выпаса придется подстраиваться под биологический ритм сельскохозяйственных животных. Но у нас сельское хозяйство имеет не сильно высокий вес в ВВП, так что оно опосредованно повлияет на экономику.

Также бахчеводство, которое развито на юге. У них днем жарко, поэтому днем они стараются не работать. Для поливного бахчеводства люди встают рано утром, когда солнца нет. Им теперь придется еще раньше вставать", – говорит экономист.

Людям не нравится жить в темноте, отмечает эксперт по энергетике Асет Наурызбаев. Он считает, что внедрение единого часового пояса отдалило многих казахстанцев от естественного времени.

"Если мы хотим, чтобы люди вставали ближе к естественному времени, то поясное время нужно приближать. А мы, наоборот, отдалили. Там, где на час отставало от поясного, теперь на два часа отстает.

У нас два естественных часовых пояса и еще третий, четвертый по краюшку захватывали на западе и востоке. Но их присоединили к соседним часовым поясам и это был компромисс. Сейчас же люди на большей части страны живут не в своем часовом поясе", – отмечает Асет Наурызбаев.

Также эксперт в области энергетики отмечает, что люди стали больше тратить на электроэнергию, так как темнеть в некоторых областях стало раньше.

Ранее жители Караганды рассказали, устраивает ли их нынешний часовой пояс. Мнения горожан разделились. Пожилые горожане признаются, что изменениями довольны, а вот работающие люди не особо.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Эксперты в интервью корреспонденту NUR.KZ рассказывали, как повлияет смена часового пояса на здоровье и счета за электричество в Казахстане.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

К слову, при переходе на единый часовой пояс многие казахстанцы столкнулись с проблемами - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.