Похолодание до минусовой температуры и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 25 апреля - в Алматы вновь обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают дождь. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до -1 градусов. Скорость ветра – 8,7 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,9 м/с.

Напомним, вчера на Алматы обрушился сильный дождь, город накрыла буря. Алматинцы делились в соцсетях кадрами с непогодой. В некоторых районах наблюдался град, жители также заметили поваленные деревья.

Из-за непогоды в верхних районах мегаполиса массово отключилось электричество, а на дорогах образовались 10-балльные пробки.

Однако после непогоды над городом появилась радуга.

Добавим, ранее в ДЧС предупреждали, что в городе с 24 по 28 апреля с перерывами будут идти дожди. Водителям рекомендовали не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Также жителей и гостей города попросили воздержаться от походов в горы.