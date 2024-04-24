Алматинцы массово жалуются на отключение света

Электричество пропало сразу в нескольких районах Алматы – судя по данным АЖК, массовые отключения по большей части затронули "верхнюю" часть города, передает NUR.KZ.

Сразу в нескольких районах южной столицы наблюдаются проблемы с электроэнергией. В редакцию NUR.KZ стали поступать жалобы от жителей мегаполиса.

Судя по карте на официальном сайте "Алатау Жарык Компаниясы", аварийные отключения массово произошли в "верхних" микрорайонах Алматы. По большей части оки коснулись Бостандыкского района.

Корреспондент NUR.KZ пытался связаться с операторами АЖК, но в первые 10 минут дозвониться не удалось.

Карта аварийных отключений в Алматы. Скриншот: azhk.kz

При этом в пресс-службе АЖК сообщили, что аварийные отключения электроэнергии в Алматы произошли из-за ухудшившейся погоды и сильного ветра.

"Дождь и сильный ветер привели к отключению в распределительной сети 6-10-0,4 кВ, в результате чего от электроснабжения были отключены потребители Алматы.

Территория отключения: микрорайоны Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2", – сообщили специалисты.

Отмечается, что на данный момент оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды.

"Ситуация в городе находится под контролем", – заверили представители компании.

Добавим, что город накрыла буря. Горожане стали делиться в соцсетях кадрами непогоды. В некоторых районах жителей застал град.

При этом ранее сообщалось, что в Алматы с 24 по 28 апреля с перерывами будут идти дожди.