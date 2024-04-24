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Продолжительные дожди в Алматы: в акимате обратились к горожанам

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Капли дождя на стекле
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы с 24 по 28 апреля будут идти дожди с перерывами. В связи с этим акимат мегаполиса обратился к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба городского акимата, в период выпадения осадков в Алматы планируется организовать дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами, а также заготовить 2,5 тыс. мешков с песком.

"Всего в дневной период при выпадении осадков будет задействовано 465 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 810 дорожных рабочих, в ночной период - 236 единиц спецтехники и 215 дорожных рабочих.

Для обеспечения беспрепятственного пропуска воды и предупреждения подтоплений силами 320 рабочих и 92 единиц спецтехники производятся плановые работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. Ежедневно из арыков вывозится 250 кубометров смета, ила и случайного мусора", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи.

Жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы.

Также акимат обращается к горожанам с призывом не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

Ранее сообщалось, что в мегаполисах Казахстана, в том числе и в Алматы, ожидаются дожди и похолодание до 11 градусов. В Алматы сегодня температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090285-prodolzhitelnye-dozhdi-v-almaty-v-akimate-obratilis-k-gorozhanam/

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