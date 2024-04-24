Алматы накрыла буря и град, в городе падают деревья (видео)

В Алматы на фоне предупреждений синоптиков поднялся сильный ветер и пошел дождь. Горожане делятся в соцсетях кадрами непогоды, передает корреспондент NUR.KZ.

Погода в Алматы начала ухудшаться еще с полудня. Но уже после 17:00 в городе раздался гром и усилился ветер.

Местами, как можно заметить на представленных видео, также идет град.

Как ранее предупреждали в акимате, дожди в Алматы будут идти с перерывами с 24 до 28 апреля.

Администрация города рекомендовала водителям не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи.

А жителей города просили воздержаться от походов в горы и не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

В целом же по республике, как сообщали в "Казгидромете", ожидаются не только дожди, но и общее похолодание, местами – до -8 градусов.