Алматы "встал" из-за бури: в городе наблюдаются 10-балльные пробки

Пробки в 10 баллов образовались в Алматы из-за непогоды. Ранее в городе началась настоящая буря с проливным дождем, градом и сильным ветром, передает NUR.KZ.

Судя по карте в приложении 2GIS, пробки на дорогах в Алматы на момент выхода материала оцениваются в 10 баллов.

Пользователи в приложении начали оставлять шутливые комментарии.

"Едем-едем, друзья, не тупим", "Дорогу перекрыли что ли? Час стою неподвижно", "Утром пешком, вечером – плывем", "Апокалипсис", – написали алматинцы.

Пробки в Алматы. Скриншот: 2GIS

Отметим, что сегодня город накрыла буря. Горожане стали делиться в соцсетях кадрами непогоды. В некоторых районах жителей застал град. При этом ранее сообщалось, что в Алматы с 24 по 28 апреля с перерывами будут идти дожди.

Из-за непогоды в верхних районах мегаполиса массово отключилось электричество.