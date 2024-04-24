Алматы "встал" из-за бури: в городе наблюдаются 10-балльные пробки
Опубликовано:
Пробки в 10 баллов образовались в Алматы из-за непогоды. Ранее в городе началась настоящая буря с проливным дождем, градом и сильным ветром, передает NUR.KZ.
Судя по карте в приложении 2GIS пробки на дорогах в Алматы на момент выхода материала оцениваются в 10 баллов.
Пользователи в приложении начали оставлять шутливые комментарии.
"Едем-едем, друзья, не тупим", "Дорогу перекрыли что ли? Час стою неподвижно", "Утром пешком, вечером – плывем", "Апокалипсис", – написали алматинцы.
Отметим, что сегодня город накрыла буря. Горожане стали делиться в соцсетях кадрами непогоды. В некоторых районах жителей застал град. При этом ранее сообщалось, что в Алматы с 24 по 28 апреля с перерывами будут идти дожди.
Из-за непогоды в верхних районах мегаполиса массово отключилось электричество.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2090564-almaty-vstal-iz-za-buri-v-gorode-nablyudayutsya-10-ballnye-probki/