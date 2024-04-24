Радугу после непогоды сняли жители Алматы (фото, видео)

Жители Алматы заметили радугу на небе после дождя. Горожане поделились красивыми кадрами, передает NUR.KZ.

Напомним, сегодня после обеда в городе начался сильный дождь. В некоторых районах наблюдался град, жители также заметили поваленные деревья.

Однако к этому моменту осадки уже прекратились. В местах, где облака рассеялись, появилась радуга - ее заметили многие жители мегаполиса.

Горожане вдохновились красотой природы и стали делиться кадрами в соцсетях. Некоторые отметили, что буря закончилась "хэппи эндом".

Отметим, ранее алматинцев предупреждали, что в городе с 24 по 28 апреля с перерывами будут идти дожди. Водителям рекомендовали не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Также жителей и гостей города попросили воздержаться от походов в горы.

Кроме того, из-за непогоды в верхних районах мегаполиса массово отключилось электричество. Также из-за непогоды в Алматы образовались 10-балльные пробки.