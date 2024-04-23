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Засуху прогнозируют в одном из регионов Казахстана в мае

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Потрескавшаяся без влаги земля
Земля. Иллюстративное фото: pixabay.com

В "Казгидромете" озвучили прогноз на грядущий май - по словам специалистов, среднемесячная температура на большей части страны будет выше на 1-2 градуса, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщили в госметеослужбе, самая засушливая погода в мае ожидается в Кызылординской области.

"Атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры. А в Улытауской, на большей части Кызылординской, на юге Костанайской и Акмолинской областей, на северо-западе Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областей осадков в мае будет выпадать меньше, чем обычно в этом месяце", - сообщила директор департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования РГП "Казгидромет" Нонна Лоенко.

Как раз в это время, к середине мая, на севере Казахстана традиционно начинают посевную кампанию. И даже с учетом надвигающейся жары воды в почве должно быть достаточно для того, чтобы засеять поля. Все дело в том, что после весенних паводков в почве все еще сохранится влага.

И только в западной части страны ожидается температура около средних многолетних значений. А вот осадков здесь может выпасть больше, чем обычно.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089325-zasuhu-prognoziruyut-v-odnom-iz-regionov-kazahstana-v-mae/

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