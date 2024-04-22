Сильные дожди ожидаются в Казахстане

В Казахстане на смену теплой погоде придут обильные дожди. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет", передает NUR.KZ.

Как сообщает "Казгидромет" на официальном сайте, на большую часть республики будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами.

25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Лишь в начале недели, под влиянием отрога антициклона, в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков.

По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал.

На северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 1-8 мороза, днем до 3-13 тепла, в центре ночью до 0-5 мороза, днем до 5-15 тепла.

Что делать при сильном ветре

Спасатели рекомендуют, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Накануне сообщалось, что в сразу в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

Между тем, в Астане большая часть этой недели пройдет без осадков, в Алматы в конце недели ожидается похолодание, а в Шымкенте ожидается тепло до 27 градусов.