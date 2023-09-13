Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана попросил депутат

Опубликовано:

Пшеница растет на поле
Пшеница. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров сегодня на пленарном заседании палаты предложил правительству объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдарбек Ходжаназаров отметил, что в летние месяцы депутаты посещали регионы и проводили встречи с местными жителями.

"Проблем много, одна из них – засуха. Для аграриев ряда районов Павлодарской, Акмолинской и других областей текущий сев и вегетационный период стал сложным. Уровень осадков составил всего 3-9 процентов от нормы. В Шарбактинском и Актогайском районах Павлодарской области дождя не было. С мая по август было жаркая погода, без дождей", – указал он.

По словам депутата, он еще раз съездил и лично удостоверился, что ситуация в области складывается критическая.

"В ряде хозяйств с поля убирают 0,3-1 ц/га. Такой урожай дешевле бросить, чем убрать. В то же время обязательства по кредитам никто не отменял. Дефицит средств ведет к тому, что подготовка к следующей посевной будет под угрозой. Перебои с платежами по кредитам, равно как и реструктуризация займов, портят кредитную историю аграриев, в итоге доступ к кредитам еще больше сократится", – добавил мажилисмен.

При этом он подчеркнул, что акимы областей не влияют на климатические изменения, не отвечают за отсутствие дождей, а значит, засуха не должна засчитываться за провал акима.

"А вот сокрытие фактов ущерба, отказ в помощи бизнесу и населению – прямая ответственность исполнительной власти. Предлагаем объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях. Сегодня ЧС – это единственная законная возможность для кредиторов дать отсрочку на срок более года", – отметил Айдарбек Ходжаназаров.

В середине августа сообщалось, что в этом году фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды.

"Действительно, в связи с маловодьем реки Талас, а также установившейся аномально жаркой и сухой погодой, сброса воды Казахстану из Кировского водохранилища в пик вегетации было недостаточно", – сообщали в ведомстве.

При этом в шести районах Жамбылской области уже объявили режим ЧС из-за дефицита воды.

Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2036424-obyavit-rezhim-chs-v-postradavshih-ot-zasuhi-oblastyah-kazahstana-poprosil-deputat/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.