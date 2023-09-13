Объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана попросил депутат

Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров сегодня на пленарном заседании палаты предложил правительству объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдарбек Ходжаназаров отметил, что в летние месяцы депутаты посещали регионы и проводили встречи с местными жителями.

"Проблем много, одна из них – засуха. Для аграриев ряда районов Павлодарской, Акмолинской и других областей текущий сев и вегетационный период стал сложным. Уровень осадков составил всего 3-9 процентов от нормы. В Шарбактинском и Актогайском районах Павлодарской области дождя не было. С мая по август было жаркая погода, без дождей", – указал он.

По словам депутата, он еще раз съездил и лично удостоверился, что ситуация в области складывается критическая.

"В ряде хозяйств с поля убирают 0,3-1 ц/га. Такой урожай дешевле бросить, чем убрать. В то же время обязательства по кредитам никто не отменял. Дефицит средств ведет к тому, что подготовка к следующей посевной будет под угрозой. Перебои с платежами по кредитам, равно как и реструктуризация займов, портят кредитную историю аграриев, в итоге доступ к кредитам еще больше сократится", – добавил мажилисмен.

При этом он подчеркнул, что акимы областей не влияют на климатические изменения, не отвечают за отсутствие дождей, а значит, засуха не должна засчитываться за провал акима.

"А вот сокрытие фактов ущерба, отказ в помощи бизнесу и населению – прямая ответственность исполнительной власти. Предлагаем объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях. Сегодня ЧС – это единственная законная возможность для кредиторов дать отсрочку на срок более года", – отметил Айдарбек Ходжаназаров.

В середине августа сообщалось, что в этом году фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды.

"Действительно, в связи с маловодьем реки Талас, а также установившейся аномально жаркой и сухой погодой, сброса воды Казахстану из Кировского водохранилища в пик вегетации было недостаточно", – сообщали в ведомстве.

При этом в шести районах Жамбылской области уже объявили режим ЧС из-за дефицита воды.

Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.