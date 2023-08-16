Дефицит воды на юге Казахстана: какой ущерб понесли фермеры, рассказали в Минэкологии

Поливная вода. Иллюстративное фото: zms / Getty Images

На прошлой неделе стало известно, что в Жамбылской области ощущают недостаток поливной воды. Министерство экологии на своем официальном сайте рассказало о текущей ситуации в регионе.

"Действительно, в связи с маловодьем реки Талас, а также установившейся аномально жаркой и сухой погодой, сброса воды Казахстану из Кировского водохранилища в пик вегетации было недостаточно", – говорится в публикации.

В связи с этим принято решение по поддержанию сброса Казахстану из Кировского водохранилища до 1 августа в расходе 45 куб. м/сек, при этом на Таласскую плотину поступало только 30 куб. м/сек.

"Данные меры и при таком расходе позволили сохранить урожай в Байзакском, Жамбылском и Таласском районах на площади порядка 26 тыс. га.

В настоящее время полив осуществляется за счет очистки дренажа, которую проводит Жамбылский филиал РГП "Казводхоз" на территории Кыргызстана непосредственно вдоль государственной границы", – гласит сообщение.

Отмечается, что эти меры минимизировали потери урожая, и в настоящее время имеющийся расход методом водооборота подается в указанные районы.

"В целом, ущерб от недостатка воды подвешенных полей к реке Талас составил ориентировочно 560 га (заключено договоров на площадь порядка 26 тыс. га, то есть сохранен урожай почти на 99% площади).

Данные меры были вынужденными и, в целом, как показала практика, принятые меры были оправданы", – отметили в Минэкологии.

По информации министерства, такая же практика была проведена в 2021 году. Тогда Кыргызстан выполнил свои обязательства по подаче воды на живом стоке и наша страна не понесла существенные потери урожая.

"В текущем году также была договоренность, что при увеличении поступления воды в водохранилище сброс воды Казахстану будет увеличен либо будет работать на живом стоке", – отметили в ведомстве.

Напомним, 11 августа стало известно, что ряд районов Жамбылской области ощущают дефицит поливной воды. Фактически из-за ее недопоставки из Кировского водохранилища под угрозой оказались около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

Кроме того, из-за нехватки воды несколько сельских округов были отключены от полива. При этом вице-министр экологии Галидулла Азидуллин подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.

В этот же день пресс-служба премьер-министра РК на своем официальном сайте сообщила, что Алихан Смаилов посещал регион, где ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период.

Глава кабмина тогда сообщил, что прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.

Через несколько дней в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Наряду с этим стало известно, что фермеры Жамбылской области попросили ввести режим ЧС в регионе из-за проблем с подачей поливной воды. Отмечалось, что аграрии несут колоссальные убытки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032692-defitsit-vody-na-yuge-kazahstana-kakoy-uscherb-ponesli-fermery-rasskazali-v-minekologii/