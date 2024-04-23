Дождь обещают в двух мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 23 апреля - в двух мегаполисах ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 6,3 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.