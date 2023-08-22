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В шести районах Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за дефицита воды

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Открытое поле
Поле. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в шести районах Жамбылской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера, передает официальный сайт акимата региона.

"На основании статьи 48 Закона РК "О гражданской защите" постановлением премьер-министра РК в Байзакском, Жамбылской, Кордайском, Меркенском, Т.Рыскулова и Таласском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального масштаба", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в связи с этим, решается вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва правительства на покрытие убытков фермеров, вызванных аномально жаркой погодой и нехваткой воды в названных выше районах области.

В акимате региона добавили, что вследствие нехватки поливной воды и аномально жаркой погоды в текущем году потери урожая составят порядка 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, на совещании под председательством премьер-министра РК в июле текущего года по инициативе главы региона был поднят вопрос об объявлении региональной чрезвычайной ситуации.

Согласно протокольному поручению главы правительства, была создана межведомственная рабочая группа", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в состав группы вошли представители министерств сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, Комитета водных ресурсов, Жамбылского областного филиала "Казводхоз" и местных исполнительных органов.

В акимате также сообщили, что члены рабочей группы побывали на полях, ознакомились с ситуацией и провели встречи с руководителями крестьянских хозяйств.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов лично встретился с местными фермерами в ходе рабочей поездки в регион и ознакомился со сложившейся ситуацией.

"По итогам проведенной комплексной работы было выдвинуто предложение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального масштаба и выплате компенсаций крестьянским хозяйствам, которое было поддержано.

На сегодняшний день в шести районах региона продолжается совместная работа рабочих групп и научно-исследовательских институтов по подсчету ущерба.

Объем нанесенного крестьянским хозяйствам ущерба будет определен до завершения вегетационного периода, а в ближайшие дни будет уточнена площадь непригодных полей и объем убытков", – подытожили в акимате Жамбылской области.

Напомним, что ряд районов Жамбылской области ощущает дефицит поливной воды, стало известно 11 августа. Фактически из-за ее недопоставки из Кировского водохранилища под угрозой оказались около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

Кроме того, из-за нехватки воды несколько сельских округов были отключены от полива. При этом вице-министр экологии Галидулла Азидуллин подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.

В этот же день пресс-служба премьер-министра РК на своем официальном сайте сообщила, что Алихан Смаилов посещал регион, где ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период.

Глава кабмина тогда сообщил, что прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.

Через несколько дней в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Между тем сообщалось, что фермеры Жамбылской области попросили ввести режим ЧС в регионе из-за проблем с подачей поливной воды. Отмечалось, что аграрии несут колоссальные убытки.

Позже стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2033506-v-shesti-rayonah-zhambylskoy-oblasti-obyavlen-rezhim-chp-iz-za-defitsita-vody/

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