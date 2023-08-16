Готовиться к повышению цен на овощи и мясо призвали казахстанцев из-за ситуации в Жамбылской области

Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Эксперты считают, что проблемы с водой в Жамбылской области могут привести к резкому и ощутимому росту цен на овощи и мясо. Сейчас в регионе подсчитывают убытки, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, ущерб от засухи в Жамбылской области уже составил более 3,5 млрд тенге. От безводья сгорело свыше 7 тысяч гектаров различных культур. И эти цифры, говорят чиновники, еще не предел. Считать приходится до сих пор, особенно после того, как Кыргызстан объявил об отключении Казахстана от водного потока со стороны Кировского водохранилища.

"Комиссия работает, до сих пор работает. Потому что сейчас мы еще ожидаем, что эта площадь может еще повыситься. Потому что воды не хватает, а вегетационный период у нас еще идет.

Пропали у нас в основном культуры – это сахарная свекла, кукуруза на зерно, естественно, на силос тоже есть, а также овощи, потом масличные культуры", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области Нурби Жигитеков.

Именно поэтому эксперты считают, что прошлогодняя история с баснословными ценами на лук и морковь может повториться. А еще ожидается рост стоимости мяса, картофеля и даже сахара, потому что свекла у жамбылских крестьян не удалась. И эта проблема, по словам специалистов, далеко не регионального масштаба.

"В основном жамбылские много выращивают картофель, именно Кордайский район, лук репчатый, морковь – вот эти все окажутся под угрозой. Кордай в основном поставляет в алматинский мегаполис, рядом и другие регионы, это в целом повлияет на рост стоимости именно овощных культур.

И это проблема. И возможно, также это повлияет на животноводство. Для животноводства вода нужна, необходима. С сеном нехватка, и цены на сено в этом году тоже повысились", - рассказал экономист Арман Байганов.

Водный коллапс в Жамбылской области назревал уже давно, отмечают журналисты. Последние несколько лет Кыргызстан, откуда идут основные потоки, понемногу сокращал поставки. Объяснялось это погодными условиями, ледниками, которые не тают, и плохой наполняемостью водохранилищ.

В этом году регион оказался без воды почти сразу после начала поливного сезона. Аграрии паниковали, просили помощи, но сейчас уже просто ждут объявления ЧС и обещанную правительством компенсацию.

Власти, к слову, сейчас думают о возрождении казахстанского гидропоста за 450 млн тенге. Говорят, прогнозы соседей о многоводье и хорошей погоде, на которых основывались казахстанские специалисты, уже не раз оказывались ложными. А министр экологии и вовсе заявила, что нашли тех, кто внутри страны виноват в нехватке воды.

"Например, по одному Тасоткельскому магистральному каналу, я об этом в своем докладе говорила, мы выявили более 200 незаконных насосов. То есть фактически воду на сегодняшний день, будем называть вещи своими именами, воруют. В том числе на территории Республики Казахстан. Не должны допускаться несанкционированные изъятия на территориях, которые находятся выше", - заявила министр экологии Зульфия Сулейменова.

Жамбылские чиновники между тем уже решили готовиться к следующему сезону. Они планируют заставлять крестьян согласовывать посадки и зорко следить за этим.

Власти признают, что прогнозы тоже неутешительные. А строительство своих водохранилищ пока только в перспективе.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032621-gotovitsya-k-povysheniyu-tsen-na-ovoschi-i-myaso-prizvali-kazahstantsev-iz-za-situatsii-v-zhambylskoy-oblasti/