"Все высыхает, весь наш труд": с засухой столкнулись фермеры юга Казахстана (видео)

Пока на севере и западе Казахстана эвакуируют жителей из-за паводков, на юге страны уже наблюдаются засуха. Фермеры боятся за свой урожай, передает сайт телеканала КТК.

В одном из районов Туркестанской области дехкане не могут полить десятки гектаров свеклы и капусты. Все надежды люди возлагают сейчас только на дождь.

"Наши поля сейчас нечем поливать. Посмотрите, все высыхает, весь наш труд. Капуста, свекла чернеют. С вопросом о поливе мы обращались в водное хозяйство, но там ничем не смогли помочь. Сейчас вся надежда на дождь, который хоть как-то может спасти урожай", - поделился фермер Нурсеит Рыспаев.

Дехкане Келесского района переживают, что высаженная недавно капуста уже вянет. И если ей не дать воды в ближайшее время, урожая можно не ждать. Аналогичная ситуация со свеклой.

По словам фермеров, сезон только начался, но он уже грозит обернуться многомиллионными убытками для крестьян.

Между тем чиновники призывают фермеров не опускать руки. По их словам, часть поливной воды в район приходит по каналу из Узбекистана. Он оказался поврежден, поэтому воду на время перекрыли. Сейчас специалисты двух стран экстренно приводят все в порядок.

"Ситуация возникла внештатная на канале СТК. Мы вызвали руководство по делам ирригации и в настоящее время проводим ремонтные работы. В течение двух-трех дней они будут закончены. Все, что в наших силах, мы делаем. Вода скоро будет", - заверил заместитель акима Келесского района Сулеймен Жылкыбаев.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом году с засухой столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. Так, в августе сообщалось, что фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды. В шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за дефицита воды.

Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

В сентябре депутаты мажилиса предложили объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана. Тогда сообщалось, что для аграриев районов Павлодарской, Акмолинской и других областей этот сев и вегетационный период стал сложным. В некоторых районах с мая по август совсем не было дождей.