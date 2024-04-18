Жители Атырау препятствуют строительству защитных дамб

В Атырау жители частных домов, наиболее близко расположенных к реке, препятствуют строительным работам, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, на территории Атырау ведутся берегоукрепительные работы. На некоторых участках работы завершены, происходит концентрация техники на опасных участках.

"Некоторые жители противятся сносу своих дворов, когда это необходимо для работ по укреплению дамб", - пояснили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

Сегодня аким города Шакир Кейкин встретился с жителями улицы Халелова в микрорайоне Сельстрой. Там жители 29 домов, расположенных вблизи реки, не согласились на снос своих дворов для проведения строительных работ.

Аким Атырау Шакир Кейкин осматривает берегоукрепительные сооружения. Фото: t.me/oper_shtab_atyrau/

"Решением акима города защитные дамбы будут возведены над дорогой перед жилыми домами. С этим решением жители улицы Халелова полностью согласились. Сейчас они строят защитные дамбы своими силами. Для берегоукрепительных работ в жилом секторе со стороны акимата будут выделены необходимые строительные материалы и силы", - сообщили в оперативном штабе.

В целях обеспечения безопасности к горожанам обратились с просьбой не препятствовать строительным работам и с пониманием относиться к сложившейся ситуации.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары.

За день до этого президент Казахстана провел телефонный разговор с акимом Атырауской области. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

На следующий день по поручению главы государства в Атыраускую область прибыл премьер-министр Олжас Бектенов. Он совершил облет территории, осмотрел ход берегоукрепительных работ и встретился с местными жителями.

11 апреля Олжас Бектенов заявил, что необходима максимальная мобилизация сил и средств в том числе в Атырауской области, где приход большой воды ожидается в третьей декаде апреля.

16 апреля заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов записал видеообращение к местным жителям и заявил, что эвакуация в городе не объявлена. В тот же день стало известно, что принято решение о переселении жителей села Аспа Кайыршахтинского сельского округа, которое находится вблизи реки Жайык.