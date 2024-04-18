Жительницу Петропавловска наказали из-за видео с волонтерами на заднем дворе

47-летнюю жительницу Петропавловска привлекли к ответственности за распространение ложной информации о действиях волонтеров, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, горожанка сняла на видео, как волонтеры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетельницей кражи гуманитарной помощи.

"Однако о своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp, где она состоит. Из группы запись попала в TikTok. Таким образом, была распространена ложная информация, которая была выявлена сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО", - отметили в МВД РК.

Стражи порядка в последние дни в связи с паводками усиленно мониторят интернет-пространство, в частности, для того, чтобы пресекать распространение недостоверной информации.

Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы похищенная провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка Кызылжарского района, пострадавшее от разлива реки Есиль.

"Скорая на суждения жительница Петропавловска привлечена к административной ответственности", - пояснили правоохранители.

Напомним, в Северо-Казахстанской области наблюдается сложная ситуация. Регион накрыла вторая волна паводков. По последней информации, нелегко приходится жителям Кызылжарского района и Петропавловска, где произошли переливы. По Петропавловску затоплено 1626 домов, в Кызылжарском районе - 1212 домов.

Недавно в затопленном районе Петропавловска правоохранители остановили двух мужчин 38 и 27 лет, которые причалили на резиновой лодке к крыше дома. Сначала их приняли за мародеров. Обоих доставили на пропускной пункт для установления личности. Выяснилось, что один из них является хозяином дома, второй - его родственником. С их слов, они хотели проверить оставленное имущество.