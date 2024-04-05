Построенный за 94 млн полицейский участок через год начал разваливаться в Алматинской области (видео)

В селе Кызылкайрат в Алматинской области здание отдела полиции, сданное в эксплуатацию лишь несколько месяцев назад, трещит по швам, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, здание под полицейский участок построили прошлой зимой. С виду с ним все в порядке - свежий ремонт, уютно, чисто. Но внутри картина плачевная: стены покрыты трещинами, а из щелей сквозит холодный воздух.

"Сейчас выявляются вот такие проблемы, однако при сдаче проекта не было никакого отклонения. Мы вызвали экспертов, чтобы определили причину шва, но мы не виноваты. Мы сдали проект по всем требованиям. А виновных пусть определят эксперты", - заявил начальник строительного участка Асет Борангазиев.

Первые трещины, говорят сотрудники полиции, заметили в начале марта. Тогда они обратились к подрядчикам, а те пообещали устранить неполадки. В первую очередь, по словам стражей порядка, они боялись не за себя, а за обращающихся граждан.

"Иногда боимся, потому что к нам приходят сельчане. Примерно в день принимаем по 10 человек. Мы заселились сюда в конце января. Во время землетрясения трещин не было, но возможно они впоследствии и стали причиной, я не знаю. Но отмечу, что трещины с каждым днем увеличиваются", - рассказал участковый инспектор Управления полиции Талгарского района Мадияр Джакабаев.

Из-за того, что здание осело, двери полностью не открываются. А произошло это, возможно, как утверждают специалисты, из-за плохой трамбовки грунта, что повлекло за собой такие последствия.

Тем временем в районном отделе строительства отметили, что до сдачи объекта уже были дефекты. А восстановительные работы будут проведены за счет личных средств подрядчиков.

"Я не могу сказать, что объект признан аварийным. Буквально вчера мы вместе со стороной подрядчика, с авторским и техническим надзором составили протокол и дали поручения. Нужно сюда привлечь независимых экспертов и провести экспертизу", - заявил и.о. руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района Сабит Турсынов.

К слову, такая ситуация произошла не только внутри здания, но и снаружи. Там деформируется дорожное полотно. Эксперт в области строительства Тахиржан Курбанкулов рассказывает, что такое в его практике впервые. Ширина трещины 2 сантиметра, что, по его словам, является значительным повреждением несущей конструкции.

"На мой взгляд основная ошибка - это трамбовка основания фундамента, грунта, выполнена некачественно. Грунт видно, что плывет, потому что везде просадка вокруг здания, полностью везде просадка идет", - считает Курбанкулов.

В районном акимате сообщили, что на строительство здания из бюджета выделили 94 миллиона тенге. Что будет с судьбой недвижимости, станет известно после получения результатов экспертизы.

Напомним, в январе сообщалось, что в Туркестанской области несколько семей экстренно эвакуировали из двухэтажного дома - здание, построенное год назад, начало разваливаться.

Позже в Атырау жители двухэтажки заявили, что боятся за свои жизни. По их словам, дом, в котором живут 10 семей, может разрушиться в любой момент. Люди просят переселить их.

А в прошлом году в Актобе жители двух новостроек на окраине города заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временном жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.

Городской акимат пытался добиться сноса двух аварийных домов за счет подрядчика, выигравшего тендер. Однако суд не удовлетворил иск чиновников.