Спустились в подвал и ужаснулись: жители дома в Актобе боятся за свои жизни (видео)

Новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актобе жители многоэтажного дома, построенного всего три года назад, обнаружили, что он буквально трещит по швам. В акимате обещают провести экспертизу, передает сайт телеканала КТК.

Новостройка расположена на окраине города. Жильцы многоэтажки признаются, что и раньше замечали, что дом не лучшего качества. Однако недавно люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента: он буквально трещит по швам и осыпается.

"В таком состоянии дом долго не продержится. Весь фундамент разваливается. Возможно, дом еще год-два простоит максимум. У нас страх, мы ведь можем в любое время остаться под завалами. Требуем, чтобы нас срочно переселили!" - возмущен житель Амангали Асанбаев.

По данным телеканала, в таком же состоянии находится и соседняя трехэтажка. Отмечается, что жильцы заехали сюда всего три года назад, причем, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь. Дом построен по госпрограмме для льготных категорий.

Теперь же новоселы просят расселить их.

"Въехали сюда счастливые, платим по 45 тысяч ежемесячно кредит, но дальше так жить нельзя. У дома нет будущего. Я сам строитель по профессии и знаю, чем все это закончится. Эти глубокие трещины в фундаменте к хорошему не приведут", - считает Сырым Мамбетов.

Заказчик - отдел строительства, а подрядчик - местное ТОО, сообщили в акимате. Но сейчас у компетентных лиц нет времени разбираться, кто и почему принял объект. Срочно надо решать другой вопрос: насколько безопасно людям находиться здесь.

"Мы немедленно с отделом строительства выехали на место. Обследовали, визуальный осмотр был. Затем наняли экспертную организацию, которая занимается техническим обследованием дома. Да, возможно переселение людей. Конечно, это в первую очередь. Если дом признают аварийным, да, переселение жителей обязательно будет", - заявила врио руководителя отдела жилищной инспекции акимата Актобе Акнур Казбаева.

Результаты экспертизы должны озвучить до конца недели. А вот у стройкомпании уже истек гарантийный срок - это значит, устранять нарушения она больше не обязана. Разве только через суд, уточнили в акимате.

Источник: КТК

Аварийное жилье в Казахстане

Аварийным называется жилье, непригодное для проживания и подлежащее сносу из-за серьезных деформаций несущих конструкций, фундаментов, стен.

Ветхим называется жилье с высоким уровнем износа (65-70%), которое можно эксплуатировать при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния.

Как пишет портал Energyprom.kz, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, по состоянию на конец 2021 года в стране числилось 1,8 тыс. жилых домов в аварийном состоянии, в них проживало 25,3 тыс. человек.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017158-mozhem-ostatsya-pod-zavalami-postroennyy-po-gosprogramme-dom-raspolzaetsya-po-shvam-v-aktobe-video/