Равнозначные квартиры потребовали жители разрушившихся новостроек в Актобе

Трещины. Кадр из видео: КТК

Встречи с акимом области требовали жители аварийных новостроек Актобе. 48 семьям пришлось экстренно дать временное жилье, когда в их домах начал разваливаться фундамент, передает сайт телеканала КТК.

Два дома, построенных по госпрограмме, признали непригодными для жилья.

Скандал разгорелся еще весной: в четырехэтажках, предназначенных для льготников, на глазах начал разваливаться фундамент. После жильцов переселили во временное жилье, но теперь они требуют постоянной крыши над головой.

"Нам предлагают квартиры, которые временно предоставили, по цене 180 тысяч за квадратный метр. Но мы ведь покупали три года назад по 130 тысяч за квадрат. Требуем равнозначное жилье. Потому что мы как льготники получали квартиры и не осилим такую стоимость", - возмутилась горожанка Айдана Тынышбаева.

По словам корреспондентов, в новые дома люди въехали три года назад - купили по программе "Нурлы жер" в ипотеку на 15 лет. Отмечается, что платили жильцы исправно, а весной заметили, что фундамент в домах рушится - трещины пошли и в квартирах.

В итоге людей экстренно переселили в другую новостройку, но с оговоркой, что это временно.

Была проведена экспертиза, которая показала, что дома не подлежат восстановлению.

Теперь семьи требуют предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад. Чиновники пока рассматривают варианты.

Они обещают решить данный вопрос в течение месяца. Также стало известно, что четырехэтажки будут снесены.

Будет ли привлечен к ответственности застройщик, в акимате ответить затрудняются.

"Сейчас рассматриваются варианты расселения. На сегодняшний день у нас есть несколько домов, где мы сейчас рассматриваем варианты. И будет предлагаться жильцам, чтобы каждый имел право выбрать, какие дома их наиболее устраивают", - заявил замакима Актобе Жангельды Аубакиров.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025662-ravnoznachnye-kvartiry-potrebovali-zhiteli-razrushivshihsya-novostroek-v-aktobe/