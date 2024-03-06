"Страшно домой заходить": многоквартирный дом может разрушиться в любой момент в Атырау (видео)

Жители Атырау вынуждены жить в аварийном доме. Люди боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что пока не могут им помочь, передает телеканал "Алматы".

Как рассказал журналистам горожанин Серик Мустафин, он живет в этом доме почти 30 лет. Мужчина опасается, что в любой момент жилье может рухнуть.

Здание буквально трещит по швам: полы прогнили, стены покрылись трещинами, а окна давно пришли в непригодность.

"Страшно даже заходить домой. Стараюсь не бывать здесь часто. Как не бояться? Невозможно тут жить. Фундамент просевший. Мы просим срочно переселить нас", - поделился мужчина.

В таких же условиях живут еще 10 семей. Местные власти о проблеме знают, только вот решить не могут.

В акимате объясняют, что по закону кондоминиума помощь со стороны акимата не предусмотрена, а переселить людей в новое жилье пока не получается. Для этого необходимо согласие всех жильцов.

"Дом, построенный в 1945-м, признан аварийным в прошлом году. Согласно закону, было принято решение снести жилой объект. Хозяева 8 квартир согласны с этим. Двое против.

Данные квартиры не на балансе акимата, поэтому не можем выделить средства на проведение ремонта", - сообщил заведующий сектором городского отдела ЖКХ Нуржан Саясат.

Сейчас в очереди на жилье состоят более 22 тысяч горожан. Жильцам аварийного дома придется оставаться в негодном для проживания доме, пока не подойдет их очередь на получение новых квартир.

Напомним, в прошлом году в Актобе жители двух новостроек на окраине города заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам.

Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпается. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временном жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.

Городской акимат пытался добиться сноса двух аварийных домов за счет подрядчика, выигравшего тендер. Однако суд не удовлетворил иск чиновников.

А в январе сообщалось, что в Туркестанской области несколько семей экстренно эвакуировали из двухэтажного дома - здание, построенное год назад, начало разваливаться.

Добавим, что аварийным называется жилье, непригодное для проживания и подлежащее сносу из-за серьезных деформаций несущих конструкций, фундаментов, стен.

Ветхим называется жилье с высоким уровнем износа (65-70%), которое можно эксплуатировать при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния.

Как пишет портал Energyprom.kz, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, по состоянию на конец 2021 года в стране числилось 1,8 тыс. жилых домов в аварийном состоянии, в них проживало 25,3 тыс. человек.