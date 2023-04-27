Спустились в подвал и ужаснулись: что будет с домами в Актобе, где треснул фундамент

Поврежденные дома в Актобе. Кадр из видео: КТК

На прошлой неделе жители двух новых многоэтажек в Актобе обнаружили, что фундамент их домов начал крошиться и осыпаться. Эксперты заявили, что их можно отремонтировать, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты провели исследование двух новостроек с поврежденным фундаментом в Актобе. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год.

Оба дома построили всего три года назад по госпрограмме для льготников. На это из бюджета было потрачено почти 400 миллионов тенге. Но недавно новоселы случайно узнали, что фундамент четырехэтажек расходится по швам.

Переживать стали и чиновники – 48 семей из поврежденных новостроек переселили в новые дома.

Как отмечает телеканал, люди были уверены, что больше не вернутся в опасное жилье. Но теперь в акимате готовятся к капитальному ремонту.

"По итогам обследования дано заключение о том, что дом находится в предаварийном состоянии. Это связано было с качеством бетона. В заключении говорится о том, что, возможно, бетон изготавливался кустарным методом. Для того чтобы усилить дом, усилить конструкцию дома, на данный момент привлекается компания", – заявил руководитель отдела жилищной инспекции акимата города Актобе Руслан Ажниязов.

Источник: КТК

Напомним, о состоянии нескольких новостроек в Актобе стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что дома расположены на окраине города.

Не так давно жители спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента: он буквально трещит по швам и осыпается.

Отмечается, что жильцы заехали сюда всего три года назад. Причем, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

Добавим, что согласно Закону РК "О жилищных отношениях", аварийный многоквартирный жилой дом – это многоквартирный жилой дом, в котором основные несущие конструкции (фундаменты, колонны, несущие стены, балки, перекрытия) утратили несущую способность и дальнейшая эксплуатация которого представляет опасность для жизни проживающих (пребывающих), признанный не подлежащим восстановлению заключением юридического лица, аккредитованного на осуществление технического надзора и технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

При этом понятия предаварийное состояние в данном законе нет.

Тем не менее, как сообщается на сайте одного из казахстанских агентств по недвижимости, отдельная несущая конструкция здания может считаться предаварийной, если ее обрушение не затрагивает другие конструкции или не влечет за собой изменения условий проживания или эксплуатации жилого здания в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018446-boyatsya-za-svoi-zhizni-doma-s-tresnutym-fundamentom-reshili-otremontirovat-v-aktobe/