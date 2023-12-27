Акимат Актобе проиграл суд застройщику, чьи дома за 345 млн тенге "трещат по швам"

В Актобе чиновники проиграли суд застройщику, дома которого были признаны аварийными. Возведенные по госпрограмме многоэтажки оказались непригодны для жилья, передает сайт телеканала КТК.

Городской акимат пытался добиться сноса двух аварийных домов за счет подрядчика, выигравшего тендер. Однако суд не удовлетворил иск чиновников - в суде посчитали, что компания не обязана их демонтировать, как и не должна возмещать ущерб.

"От застройщика ТОО "Машат" мы требуем полного возмещения данного нанесенного ущерба в связи с недобросовестным исполнением своих договорных обязательств. 24-квартирный жилой дом, 48 квартир.

Общая стоимость… один дом у нас стоит 170 миллионов. Соответственно, два дома будет у нас порядка 345 миллионов", - рассказ заместитель руководителя отдела строительства акимата Актобе Бауыржан Жантурин.

О том, что четырехэтажки, купленные по государственной ипотеке, могут развалиться, жильцы узнали спустя четыре года после того, как заехали. Оказалось, в новых домах трещит по швам фундамент. 48 семей срочно переселили, предоставив им временное жилье.

В акимате решили снести скандальные дома, но за счет самого застройщика. Помимо этого, чиновники требовали вернут все деньги, потраченные на возведение объектов. Однако суд иск отклонил.

В отделе строительства актюбинского акимата теперь пытаются обжаловать решение. А жильцы все ждут, когда им предоставят новые квартиры. При этом продолжают выплачивать ипотеку за аварийные дома.

"При принятии объекта в эксплуатацию каких-либо нареканий и претензий по качеству жилых домов не было заявлено. Предусмотренные договором сроки гарантийного обслуживания на объекты истекли. Более продолжительные сроки не были указаны.

Следовательно, заказчик, принявший результаты работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы", - пояснила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Айжамал Сундетова.

Источник: КТК