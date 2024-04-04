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Эзотерика

Акимат Костаная обратился к жителям из-за повышения уровня воды в Тоболе

Опубликовано:

Паводки
Паводки в Костанайской области. Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Оперативный противопаводковый штаб Костаная предупредил горожан о возможной эвакуации. Сейчас наблюдается незначительное повышение уровня воды реки Тобол, передает издание "Костанайские новости".

Отмечается, что вода в реке увеличивается ежедневно.

Как сообщили в ведомстве, в случае резкого увеличения объема воды в реке имеется  угроза возможного подтопления района Колесных рядов (улицы Пионерская, Красный Кузнец, Тобольская, Юный боец, Дачная). Кроме того, под угрозу возможного подтопления подпадают объекты бизнеса, располагающиеся вдоль реки, это - ТЦ "Апельсин", ресторан "Ақ Шанырақ", ресторан "Гранат", база отдыха "Мохито". 

"В связи с этим жителям садоводческих обществ и бизнесу, необходимо быть готовыми к возможной эвакуации, уделить внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям.

Рекомендуем заблаговременно подготовить личные документы, деньги и другие ценности.

Просим жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям Управления по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов", - говорится в сообщении акимата.

В случае необходимости жителей просят обращаться по телефонам 112 или 109.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078525-akimat-kostanaya-obratilsya-k-zhitelyam-iz-za-povysheniya-urovnya-vody-v-tobole/

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