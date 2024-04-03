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Эзотерика

Сдать оружие на время паводков попросили жителей на севере Казахстана

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Ружья лежат на столе
Ружья. Иллюстративное фото: pexels.com

В двух районах Северо-Казахстанской области охотников попросили сдать на временное хранение ружья на период паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, в СКО на данный момент наибольшей угрозе подвергаются два района.

В Уалихановском районе были переливы на ряде дорог, размыта и перекрыта дорога между селами Кулыколь и Каратау. Ожидается приход талых вод из степи. Водителей полицейские просят внимательно следить за ситуацией и учитывать, что в любое время какие-то трассы могут перекрыть.

В Тайыншинском районе перекрыты дороги возле сел Бирлик, Тендык, Летовочное, начался перелив у села Константиновки. У села Амандык ведутся работы по отводу талых вод. Сохраняется угроза в других населенных пунктах, а также в городе Тайынше, где река Чаглинка размыла мост близ пригородного села Заречное и подступила к домам.

У местных охотников временно было изъято ружье, сообщается на информационном медиапортале Polisia.kz.

"Участковые инспекторы провели профилактические беседы с охотниками, проживающими в зонах возможного затопления в райцентре. Люди ответственно отнеслись к предложению сотрудников. Чтобы исключить возможность кражи предметов вооружения, на период паводка они сдали на временное хранение в отдел полиции 35 единиц огнестрельного оружия", — рассказал глава Тайыншинского ОП Нурлыжан Актанов.

Паводки в Казахстане

В этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих областях Казахстана. На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

По последним данным, в зоне подтопления все еще остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Кроме того, в Акорде сообщили, что 4 марта Касым-Жомарт Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов. При этом не уточняется, о каком конкретно регионе идет речь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078454-ognestrelnoe-oruzhie-vremenno-peredali-politsii-ohotniki-na-period-pavodkov-v-sko/

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