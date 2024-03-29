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Эзотерика

Сильный дождь снова пообещали в Алматы

Опубликовано:

Женщина идет под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы с 29 по 30 марта ожидаются сильные ветер с дождем. В связи с этим граждан попросили не парковать автомобили возле деревьев и не ходить в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

В Алматы и горных районах в период с 29 по 30 марта ожидаются сильный дождь и гроза, ветер с порывами 15-20 м/с.

Жителей города призвали не парковать транспорт возле деревьев и воздержаться от походов в горы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться на номер 112 – в ДЧС увеличили количество операторов.

Кроме того, специалисты предупредили о лавинной опасности в период с 30 марта по 1 апреля.

Напомним, вчера, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода – набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. Из-за резкого ухудшения погоды в городе вечером наблюдались 10-балльные пробки.

Позже аэропорт Алматы предупредил о задержке рейсов из-за непогоды и обратился к пассажирам.

Также из-за резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра, скорость которого доходила до 18-24 м/с, и проливного дождя все службы ЧС и коммунальные предприятия Алматы были переведены на усиленный режим работы. В МЧС показали последствия непогоды в Алматы – произошли подтопления, падения деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075634-silnyy-dozhd-snova-poobeschali-v-almaty/

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