Упавшие деревья, затопленные улицы и дворы: что происходит в Алматы после бури и ливня
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В Министерстве по ЧС рассказали об обстановке в Алматы - вчера город накрыла буря и сильный дождь, подтоплены дворы и улицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, из-за резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра, скорость которого доходила до 18-24 м/с, и проливного дождя все службы ЧС и коммунальные предприятия Алматы переведены на усиленный режим работы.
"Произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырех улиц. Службы гражданской защиты и местных исполнительных органов своевременно устраняют последствия подтоплений.
На данный момент обстановка в городе стабильная. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства.
В ДЧС уточняют, что вчера, 28 марта, на линию 112 поступило сообщения жителей о падении деревьев на автомашины - 13 случаев, на строения - 2 случая, газопроводы - 3 случая.
С целью оперативной обработки сигналов в ДЧС города открыта горячая линия и увеличено количество операторов 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075079-upavshie-derevya-zatoplennye-ulitsy-i-dvory-chto-proishodit-v-almaty-posle-buri-i-livnya/