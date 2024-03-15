Токаев похвалил алматинских школьников за действия во время землетрясения

Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае похвалил алматинских школьников за их поведение во время последнего землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что зачастую в критических ситуациях именно дисциплинированность граждан становится главным фактором их безопасности.

"Во время недавнего землетрясения в некоторых алматинских школах и даже дошкольных учреждениях дети проявили высокий уровень организованности.

Это наглядно показало, что приучать к дисциплине нужно с детских садов и начальных классов", - резюмировал он.

Cегодня в Атырау под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит третье заседание Национального курултая.

Выступая на заседании курултая, глава государства отметил, что на этой площадке дается старт важным для страны начинаниям.

Во время курултая президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Он также высказался об опасности вейпов, назвав их "новомодной заразой", которая наносит большой урон здоровью молодежи.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Сведения об ощутимости были в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксировали афтершоки. Сейсмологи отмечали, что за неделю - с 23 по 29 января - было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков.

Однако специалисты объясняли, что подобная афтершоковая активность - это закономерное явление.

4 марта в 11:22 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Через два дня, 6 марта, ранним утром в Алматы также зафиксировали подземные толчки.