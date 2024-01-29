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Почти 2500 афтершоков зарегистрировали сейсмологи за неделю в Казахстане

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным Национального научного Центра сейсмологических наблюдении и исследований, с 23 января на территории Казахстана зафиксировано почти 2,5 тысячи подземных толчков.

При этом из них только 12 ощущались в Алматы – все оценили в 2 балла.

"Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана", – отметили специалисты.

В настоящее время обстановка стабильная.

При этом граждан попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Как указано в Географическом словаре, афтершоки – это подземные толчки, следующие за землетрясением и генетически с ним связанные.

По данным Казахстанского национального центра данных, есть два параметра, которые необходимо различать:

  • сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;
  • величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Что делать при землетрясении?

В МЧС отметили, что если при землетрясении вы находитесь на верхних этажах зданий – оставайтесь там до остановки толчков.

"Предварительно отройте входную дверь, займите наиболее безопасное место в помещении: под несущей балкой, в дверных проемах или углах капитальных стен, у опорной колонны, подальше от окон, тяжелых предметов и мебели. Можно спрятаться под столом или укрыться в ванной", – посоветовали специалисты.

Также нельзя пользоваться лифтом и лестницей во время землетрясения – дождитесь остановки толчков и только после этого выходите на улицу.

На улице нужно встать на открытой площадке подальше от зданий, линии электропередач, вывесок, заборов и так далее.

Заранее подготовьте тревожный чемоданчик, куда входят лекарства, предметы первой необходимости, продукты, документы, фонарик, теплые вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058080-pochti-25-tys-aftershokov-zaregistrirovali-seysmologi-za-nedelyu-v-kazahstane/

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