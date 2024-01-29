Почти 2500 афтершоков зарегистрировали сейсмологи за неделю в Казахстане
Опубликовано:
После сильного землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января, казахстанские сейсмологи зафиксировали более 2 тысяч афтершоков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По данным Национального научного Центра сейсмологических наблюдении и исследований, с 23 января на территории Казахстана зафиксировано почти 2,5 тысячи подземных толчков.
При этом из них только 12 ощущались в Алматы – все оценили в 2 балла.
"Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана", – отметили специалисты.
В настоящее время обстановка стабильная.
При этом граждан попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Как указано в Географическом словаре, афтершоки – это подземные толчки, следующие за землетрясением и генетически с ним связанные.
По данным Казахстанского национального центра данных, есть два параметра, которые необходимо различать:
- сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;
- величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).
Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.
Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.
Что делать при землетрясении?
В МЧС отметили, что если при землетрясении вы находитесь на верхних этажах зданий – оставайтесь там до остановки толчков.
"Предварительно отройте входную дверь, займите наиболее безопасное место в помещении: под несущей балкой, в дверных проемах или углах капитальных стен, у опорной колонны, подальше от окон, тяжелых предметов и мебели. Можно спрятаться под столом или укрыться в ванной", – посоветовали специалисты.
Также нельзя пользоваться лифтом и лестницей во время землетрясения – дождитесь остановки толчков и только после этого выходите на улицу.
На улице нужно встать на открытой площадке подальше от зданий, линии электропередач, вывесок, заборов и так далее.
Заранее подготовьте тревожный чемоданчик, куда входят лекарства, предметы первой необходимости, продукты, документы, фонарик, теплые вещи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058080-pochti-25-tys-aftershokov-zaregistrirovali-seysmologi-za-nedelyu-v-kazahstane/