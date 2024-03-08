Фонд ЮНЕСКО выделил Казахстану больше 99 тыс. долларов

Международный фонд ЮНЕСКО выделил Казахстану средства на сохранение и охрану нематериального культурного наследия, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Как сообщается на официальном сайте МИД РК, в штаб-квартире ЮНЕСКО прошло первое заседание Бюро девятнадцатой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

На заседании были рассмотрены и поддержаны четыре заявки на финансирование проектов в рамках механизма международной помощи из средств Фонда ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

"В частности, Казахстану выделено 99 600 долларов США на подготовку дальнейшего обновления национального перечня НКН, формируемого уполномоченным государственным органом совместно Национальным комитетом по охране НКН, и наращивание потенциала в области реализации Конвенции об охране НКН для местных сообществ в пяти регионах страны", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан впервые воспользовался этим механизмом международной помощи ЮНЕСКО.

Помимо Казахстана, поддержку получили проекты, представленные Венгрией, Кот Д'Ивуаром и Угандой.

На сайте МИД уточняется, что Казахстан является членом учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 года. Наша страна является стороной 16 международных конвенций ЮНЕСКО.

В список всемирного культурного и природного наследия от Казахстана вошли 6 номинаций, в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества – 13, в Сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО – 15, в реестр документального наследия "Память мира" – 3, в календарь памятных дат – 25.

При координации Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в стране действуют 9 национальных комитетов по профильным направлениям, 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 190 клубов ЮНЕСКО.