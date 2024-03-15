Токаев сравнил Улус Джучи с Римской империей и высказался о бренде Золотой Орды

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая сравнил Улус Джучи с Римской империей, отметив, что казахстанцы должны продвигать культурное наследие. Об этом сообщает telegram-канал Акорды.

"Для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие.

Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда", - говорит президент.

Он отметил, что геополитическое наследие этой средневековой державы послужило благодатной почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, включая Казахское ханство.

"Сплав различных этносов и религий создал на этом пространстве уникальную модель межкультурного симбиоза и государственного строительства.

На протяжении шести столетий джучиды играли определяющую роль в судьбе Центральной Евразии, стремясь сформировать на огромной территории единую цивилизационную общность. Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи.

"Однако это не повод для пышных торжеств, а прежде всего стимул к серьезной исследовательской работе. Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном.

Недавно, с привлечением признанных иностранных специалистов, начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды. Этот фильм следует презентовать на популярных международных платформах", - сообщил глава государства.

В целом, в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды, считает он.

"Поэтому для всестороннего изучения истории и наследия Золотой Орды важна системная деятельность. Многое в этом направлении уже сделано. По моей инициативе создан Институт изучения Улуса Джучи.

Ведется планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, в которой задействованы более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов.

Впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящен отдельный том. В его написании принимал участие выдающийся российский историк Вадим Трепавлов. К сожалению, он недавно ушел из жизни. Тем не менее, Вадим Трепавлов успел подготовить и передать редколлегии многотомника очень ценные исследовательские материалы. Это хороший пример плодотворного взаимодействия казахстанской и российской исторических школ", - заключил президент.