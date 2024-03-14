"Просим отнестись с пониманием": замакима Алматы обратился к горожанам

Замакима Алматы записал видеообращение к жителям города, где рассказал о работе по уборке снега и попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с непогодой, передает NUR.KZ.

На видео заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров идет по одной из улиц города, вероятно, инспектируя работу коммунальных служб.

"Сегодня в Алматы обильный снегопад: на текущий момент выпало порядка 10 см снега.

Сейчас очисткой дорог от снега занято 367 единиц техники, работают в 11 колонн. В целях предотвращения гололедных явлений уже использовано более 400 тонн противогололедного материала. Продолжается очистка тротуаров, автобусных остановок и пешеходных переходов.

Мы перешли на круглосуточный режим работы. Просим отнестись с пониманием", - сказал Алишер Абдыкадыров.

Сегодня в акимате Алматы предупредили горожан о том, что снегопад, начавшийся 12 марта, в мегаполисе продолжится и вечером. Здесь же рассказали о готовности коммунальных служб к работе.

К вечеру ситуация действительно ухудшилась: город был буквально парализован - наблюдались пробки в 11 баллов. Ожидалось, что снег будет идти до 4 утра 15 марта.

Также из-за непогоды в Алматы были приостановлены авиарейсы из-за того, что временно невозможно было производить противообледенительную обработку. Позже в воздушной гавани прокомментировали ситуацию с рейсами и сообщили о возобновлении работы аэропорта.