Снегопады продолжатся в Астане и Алматы в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 марта - в двух мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают осадки в виде снега. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью температура снизится до -14 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до -12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.