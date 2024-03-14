Непогода в Алматы: в акимате показали уборку снега вечером (видео)

Коммунальные службы Алматы перешли на круглосуточный усиленный режим работы, техника по очистке снега в городе работает в 11 колонн, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщает городской акимат, с 20:00 на улицах города работают 367 единиц техники и 171 рабочий.

"Силами 148 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов. По состоянию на 20:30 использовано 350 тонн.

С 20:30 организовано 11 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции, а также 160 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники", - сообщили в пресс-службе акимата.

Отмечается, что сперва очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - это площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.

Вместе с тем в акиматах районов Алматы организовано круглосуточное дежурство по контролю за ходом работ.

В Алматы с 12 марта продолжается сильный снегопад.

Южную столицу буквально засыпало, а горожане выражают недовольство. Между тем синоптики предупреждали, что осадки продолжатся еще пару дней.

Сегодня в акимате анонсировали продолжение сильного снегопада вечером и рассказали о готовности коммунальных служб к работе.

Тем временем к вечеру ситуация действительно ухудшилась: город был буквально парализован - наблюдались пробки в 11 баллов.

Также из-за непогоды в Алматы были приостановлены авиарейсы. Сообщалось, что временно невозможно производить противообледенительную обработку. Позже в воздушной гавани доложили о ситуации с рейсами и возобновлении работы аэропорта.