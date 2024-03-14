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О готовности к очередному снегопаду в Алматы сообщил акимат

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Снегоуборочные работы в Алматы
Снегоуборочные работы в Алматы. Фото: акимат Алматы

Ухудшение погодных условий ожидается в Алматы, в связи с чем коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По прогнозу "Казгидромета" сегодня после 16:00 до 04:00 15 марта в Алматы ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега высотой 8-10 см.

"Для обеспечения комфортного передвижения по городу коммунальные службы круглосуточно работают в усиленном режиме.

В дневной период задействовано 463 единиц техники, 18 мотопомп и 1012 дорожных рабочих. Силами 89 единиц спецтехники и 320 рабочих завершаются работы по очистке поперечных арычных сетей", - говорится в сообщении.

Сегодня ночью, по данным акимата, вывезено 320 кубометров снега. Всего за зимний период - 367,3 тыс. кубометров снега.

"В связи с выпадением снега, ухудшением видимости и гололедными явлениями на дорогах, просим автолюбителей уменьшить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Водителям рекомендуется не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах", - пояснили в горакимате.

Отметим, что снег в Алматы идет уже несколько дней подряд: южную столицу буквально засыпало. Горожане недовольны, а синоптики предупреждали, что осадки продолжатся.

Среди последствий сильного снегопада - рухнувшее на припаркованные машины дерево.

Между тем обильные осадки обрушились и на Туркестанскую область и Шымкент. Были подтоплены дворы, жители мегаполиса с трудом передвигались по улице. По информации департамента по ЧС, водой залило восемь дворовых территорий в Сайрамском, Мактааральском, Сарыагашском районах и Жетысае.

Жителям Шымкента приходилось преодолевать серьезные препятствия, чтобы пройти или проехать на машинах по улицам. Сообщается, что затопило один дом, 15 дворов и 10 улиц в четырех районах мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068203-ob-ocherednom-snegopade-v-almaty-predupredili-akimat/

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