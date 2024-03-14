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Эзотерика

Осадки в марте и апреле: о подготовке Астаны к паводкам сообщил аким

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Уборка снега в Астане
Уборка снега в Астане. Фото: instagram/jenis_qasymbek

В Астане начата подготовка к паводкам: в этом году выпало осадков почти в два раза больше, чем в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Жениса Касымбека.

О том, что в городе начались противопаводковые мероприятия, сообщил в Instagram аким Астаны Женис Касымбек.

По словам градоначальника, в этом году зима выдалась богатой на осадки. Причем, если в прошлый зимний сезон из города было вывезено 3 млн 800 тысяч кубометров снега, то в этот - уже более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега.

"По данным "Казгидромета", обильные осадки также ожидаются в марте и апреле. В целом, только с начала года количество осадков выпало в 2 раза выше нормы. В связи с этим в городе активно ведутся противопаводковые мероприятия", - сообщил Женис Касымбек.

Отмечается, что количество паводкоопасных участков в городе заметно сократилось - сейчас их 20: это 5 участков в районе Алматы, 4 участка - в Байконыре, 6 участков - в Нуре, 3 участка - в Сарыарке, 2 участка - в районе Есиль.

"На сегодняшний день очищено более 45 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, почти 2 тыс. штук смотровых и дождеприемных колодцев, промыто почти 8 тыс. погонных метров коллекторов. Кроме того, ведутся работы по очистке от снега канала, расположенного между каналом "Нура-Есиль" и озера "Майбалык", выявлению незаконных врезок в системы ливневой канализации и др.

Все работы продолжаются. В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам", - добавил аким города.

Ранее мы рассказывали, в каких регионах Казахстана уже начался паводок. По данным МЧС, на сегодняшний день в 10 регионах страны произошли паводковые явления. Подтоплено два жилых дома в городе Шымкент и 28 дачных домов в восточноказахстанском Риддере.

Кроме того, по данным министерства, зарегистрированы факты подтопления дворовых территорий в городе Шымкент, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетісу.

Также накануне обильные осадки обрушились на Туркестанскую область и Шымкент. Были подтоплены дворы, жители мегаполиса с трудом передвигались по улице.

Сообщалось также, что свыше 60 сел могут уйти под воду этой весной в Павлодарской области. В регионе выпало осадков на 56% больше нормы.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" - обращались представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068536-osadki-v-marte-i-aprele-o-podgotovke-astany-k-pavodkam-soobschil-akim/

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