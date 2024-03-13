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Эзотерика

Снегопад в Алматы: дерево упало на припаркованные машины (фото, видео)

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Дерево упало во дворе дома
Дерево. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

Дерево рухнуло на припаркованные машины сегодня в одном из микрорайонов Алматы - в районном акимате прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в паблике kris__p__almaty в Instagram. Автор указал, что инцидент произошел в 9-м микрорайоне города. Дерево, по его словам, упало на припаркованные авто примерно в 7 часов утра.

Дерево упало во дворе дома
Дерево. Фото: акимат Алматы

На опубликованных кадрах видно, как на участок, где паркуют машины местные жители, рухнуло дерево - ветки задели несколько авто.

В акимате Ауэзовского района сообщили подробности.

Дерево упало во дворе дома
Дерево. Фото: акимат Алматы

Как оказалось, в связи с погодными условиями в 9-м микрорайоне произошло падение клена, диаметром 90 см.

"Отделом экологии района был осуществлен выезд на место, также зафиксировано обращение от жителей в службу спасения города Алматы. В настоящее время службой спасения города был проведен спил дерева. Во второй половине дня подрядной организацией района будет осуществлен вывоз дерева", - уточнили в ведомстве.

Дерево убрали
Убрали дерево. Фото: акимат Алматы

Дерево упало во дворе дома
Дерево. Фото: акимат Алматы

Напомним, что в Алматы со вчерашнего дня продолжается снегопад.

В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды. В ведомстве, ссылаясь на прогноз синоптиков, сообщили, что снег будет идти в течение трех дней.

Отметим, что ДЧС города обратился к алматинцам.

Автомобилистов призвали не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциям, также воздержаться от походов в горную местность и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112, информацией в СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2067546-snegopad-v-almaty-derevo-upalo-na-priparkovannye-mashiny-foto-video/

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