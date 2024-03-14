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Эзотерика

Не ставить машины под деревьями призвали алматинцев в ДЧС

Опубликовано:

Дерево упало во дворе дома
Дерево. Фото: акимат Алматы

В пресс-службе Департамент по ЧС Алматы призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не оставляйте автомобили под деревьями. Сильный снегопад!" - заявили в ДЧС.

В ведомстве добавили, что на основании предупреждения синоптиков о выпадении сильных осадков рекомендуется автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями.

Ранее сообщилось, что в Алматы ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Отметим, что снег в Алматы идет уже несколько дней подряд: южную столицу буквально засыпало. Горожане недовольны, а синоптики предупреждали, что осадки продолжатся.

Среди последствий сильного снегопада - рухнувшее на припаркованные машины дерево.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068479-ne-stavit-mashiny-pod-derevyami-prizvali-almatintsev-v-dchs/

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