Снегопад в Алматы, мороз в Астане обещают синоптики в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 марта - в двух мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают снегопад. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.