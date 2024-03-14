Снегопад в Алматы, мороз в Астане обещают синоптики в четверг
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 марта - в двух мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы вновь обещают снегопад. Температура днем поднимется до 4 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 6,5 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,5 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067978-snegopad-v-almaty-moroz-v-astane-obeschayut-sinoptiki-v-chetverg/