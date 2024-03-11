Трехдневный снегопад пообещали на этой неделе в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 марта в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит +4 градуса. Днем воздух может прогреться до +6 градусов, но ночью температура опустится до +2 градусов. Скорость ветра составит 1,4 м/с.

12 марта вновь ожидается пасмурная погода. Температура составит около +7 градусов. Максимальная температура составит +11 градусов, а минимальная упадет до +3 градусов. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.

13 марта синоптики пообещали снегопад в Алматы. Средняя температура - 0 градусов. Днем температура поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

14 марта в Алматы синоптики вновь обещают снегопад. Температура в среднем составит 0 градусов. Максимально температура поднимется до +3 градусов, а опуститься может до -1 градуса. Скорость ветра будет равняться 1,7 м/с.

15 марта третий день подряд будет идти снег, обещают синоптики. Среднесуточная температура будет в районе -1 градуса. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью похолодает до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

16 марта в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +1 градус. Максимальная температура составит +4 градуса, а минимальная опустится до -2 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,2 м/с.

17 марта, по прогнозам синоптиков, в Алматы - вновь без осадков. Средняя температура составит +4 градуса. Воздух может прогреться и до +8 градусов, но ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.