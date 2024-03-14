Об угрозе при возвращении теплой погоды в Казахстан предупредили синоптики

Представитель РГП "Казгидромет" предупредил об интенсивном таянии снега в регионах Казахстана до конца марта, а также сообщил об угрозе подтоплений, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как рассказал первый замгендира РГП "Казгидромет Серик Саиров сегодня на брифинге в СЦК, на данный момент площадь снежного покрова в Казахстане уменьшилась с 72% до 66%.

С 16 по 19 марта по стране прогнозируется погода без осадков и повышение температуры. После 20 марта на большей части Казахстана, не считая западных регионов, прогнозируются снег, метели, порывы ветра.

"По оценке специалистов "Казгидромета", до конца марта ожидается повышение температурного фона, что приведет к интенсивному снеготаянию и угрозе подтопления. Особое внимание необходимо уделить приграничным регионам с Российской Федерацией, а именно по бассейнам реки Жайык и ее притоков, а также Тобол. Сейчас в Оренбургской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан сложилась неблагоприятная паводковая ситуация из-за скопившегося количества снега", – говорит Саиров.

Гидрологический мониторинг проводится на 377 гидрологических постах.

Сегодня в МЧС рассказали, что с начала года из-за образования заторов на реках, наличия ледяной корки на поверхности почвы, обильных осадков, интенсивного снеготаяния на фоне резкого повышения температуры воздуха в 10 регионах Казахстана произошли паводковые явления.

Вчера синоптики рассказали, что 16 марта по стране ожидается постепенное повышение температуры. Но перед этим пройдут осадки.

Также в Алматы сегодня после 16:00 до 04:00 15 марта прогнозируют выпадение осадков в виде дождя и снега высотой 8-10 см. Соответствующие службы были приведены в готовность.

На днях обильные осадки обрушились на Шымкент и Туркестанскую область. Улицы и районы были подтоплены.