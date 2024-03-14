"Не надо придумывать – надо использовать гуманное отношение": Ашимбаев об эвтаназии животных в Казахстане

Председателя сената Маулена Ашимбаева в кулуарах спросили о голосовании касательно предлагаемой нормы об эвтаназии бездомных животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Ашимбаев назвал вопрос о решении проблемы бездомных животных в Казахстане чувствительным.

"Сейчас у нас в стране складывается такое бережное отношение, культура отношений с животными меняется. Законопроект зашел, давайте посмотрим, как в мажилисе пройдут обсуждения.

На мой взгляд, если вопрос чувствительный – это не значит, что его не нужно обсуждать. Нужно обсуждать, но правильно. Мы должны взять опыт развитых стран - западноевропейский, американский опыт. В этих странах отношение к животным еще более гуманное, чем у нас, еще больше сформированная культура отношений с животными.

Мы должны посмотреть этот опыт, они сталкивались с такого рода ситуациями, и использовать опыт наиболее передовых стран – скандинавских, например, которые именно решают этот вопрос. Нам не надо самим что-то придумывать, надо смотреть, как другие страны используя гуманное отношение к животным, действуют, и эти принципы у себя использовать", - заявил Ашимбаев.

Напомним, в середине февраля мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев, комментируя предлагаемые меры отметил, что у него у самого есть собаки. Основываясь на своем опыте он заявил, что вопрос надо рассматривать с точки зрения ответственности хозяев, так как содержать собаку - это большая ответственность.

На днях Нысанбаева спросили, почему казахстанские власти хотят решить вопрос с бродячими животными с помощью отстрела. Он отметил, что в Казахстане есть пострадавшие от бродячих собак, но в принятии решения по новому закону о животных должна быть "какая-то середина".