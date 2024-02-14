Эвтаназию для бездомных животных хотят ввести в Казахстане

Сегодня мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении с животными – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Предлагаемые нововведения на заседании зачитал депутат Едил Жанбыршин. Он заявил, что законопроект инициирован депутатами парламента.

По словам депутата, основные нормы законопроекта направлены на:

централизацию единой электронной базы учета животных;

установление запрета на отказ владельца от животного до определения данного животного в пункт временного содержания. Данная норма обяжет владельца животного пристраивать своего питомца в пункт временного содержания, а не выкидывать его на улицу;

установление обязанности местных исполнительных органов по организации мер экстренного реагирования в случаях агрессии животных;

применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней, если это бродячие животные, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные.

Депутаты мажилиса проголосовали, чтобы принять данные поправки в работу.

Зоозащитники заявляли о планах депутатов узаконить убийства бездомных животных еще задолго до официального заявления о них. Позже в Минэкологии это подтвердили, заявив, что среди рассматриваемых в мажилисе мер есть усыпление бездомных кошек и собак.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных.

В апреле того же года экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

Добавим, что в прошлом году казахстанцы не раз жаловались на бездействия властей по отлову бездомных собак. Иногда голодные животные нападали на детей.

Так, весной прошлого года жители Жанаозена обратились в акимат, требуя решить проблему с бездомными собаками. Животные покусали 4-летнего мальчика, изуродовав ему лицо.

В том же месяце агрессивные животные напали на целую семью в Семее – 8-летняя девочка осталась со рваной раной на щеке.

В ноябре с похожей проблемой столкнулись сельчане в ЗКО. Они заявили, что оголодавшие собаки стали нападать на людей и скот. При этом не отрицали проблемы, но обвинили во всем самих сельчан.

Осенью на бродячих собак жаловали также смотрители кладбищ в Шымкенте. Они заявили, что собаки стали раскапывать могилы.