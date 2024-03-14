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Эзотерика

Наурыз, Ронни и Нэнси: о собаках Токаева рассказали в Акорде (фото, видео)

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Собака Токаева по кличке Наурыз
Собака Токаева по кличке Наурыз. Фото: пресс-служба Акорды

В пресс-службе Токаева рассказали о собаках президента - сейчас на обеспечении у главы государства находятся три чистокровных тазы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На фото рыжий самец Наурыз, которого в прошлом году главе государства подарила разводчик Анна Захарова. Возраст питомца 1 год и 4 месяца.

Собака Токаева по кличке Наурыз
Собака Токаева по кличке Наурыз. Фото: пресс-служба Акорды

Анна Захарова и Касым-Жомарт Токаев
Анна Захарова и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Помимо Наурыза, у президента есть самец рыже-белого окраса по кличке Ронни, которому 4 года, и 5-летняя белая самка Нэнси.

"Собаки содержатся в надлежащих условиях на огражденной территории с теплыми вольерами. С тазы на постоянной основе занимается сертифицированный кинолог, который тренирует их и обучает охоте и играм. В свободное время Касым-Жомарт Токаев совершает прогулки с ними", - рассказали в Акорде.

Напомним, ранее Токаев отмечал важность популяризации тазы на международном уровне.

"Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и тобет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и министерство иностранных дел.

Тазы требует особого ухода и заботы, в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон", - подчеркивал президент Казахстана.

Добавим, что в сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил координировать работу по сохранению казахских национальных пород собак тазы и тобет. В связи с этим, как стало известно в октябре, в Казахстане решили разработать специальный закон.

В конце ноября в мажилисе приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства тазы и тобет – на это потратят 1,4 млрд тенге. А в начале января 2023 года данный закон подписал глава государства.

К слову, сам Токаев в прошлом году подарил щенка тазы Димашу Кудайбергену - певец делился фотографиями с собакой, которую назвал Ғарышкер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068191-nauryz-ronni-i-nensi-o-sobakah-tokaeva-rasskazali-v-akorde/

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