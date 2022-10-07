Закон о сохранении тазы и тобет разработают в Казахстане

Собака породы тазы. Фото: almaty-kansonar.kz

Управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев провел совещание по вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет, сообщается на официальном сайте УДП.

Как сообщили в пресс-службе УДП, на встрече было решено разработать отдельный закон о вопросах сохранения и восстановления тазы и тобет. В связи с этим Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с другими заинтересованными госорганами поручено внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма УДП РК.

"Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной рабочей группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В свое время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить эту работу", – заявил управляющий делами президента Айбек Дадебаев.

По его словам, на особом контроле должна быть процедура по регистрации этих пород собак в международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет.

Отмечается, что МЭГПР РК совместно с МСХ РК, общественными объединениями и экспертным сообществом также предстоит подготовить проект обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил Управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991656-zakon-o-sohranenii-tazy-i-tobet-razrabotayut-v-kazahstane/