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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"У меня две собаки и мне их очень жалко": министр экологии высказался об эвтаназии животных

Опубликовано:

Собака лежит на земле
Пес. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев в кулуарах сената прокомментировал предлагаемую депутатами меру по эвтаназии бродячих животных в Казахстане, передает NUR.KZ.

"Когда мы принимали (в работу – прим. ред.) вообще данный законопроект, конечно, мы предусматривали принцип отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска. Но понимаете, в чем дело? На сегодня факты нападения на людей не уменьшаются. Не уменьшаются в силу того, что больше становится бродячих собак. Понятное дело, проблема с питанием и, конечно, они становятся агрессивными. Если в случае необнаружения, или, скажем, в случае отсутствия такового, то тогда, конечно, они подлежат эвтаназии. Это я вам как раз комментирую содержание этого закона", – заявил Нысанбаев.

Министра экологии спросили, есть ли у него домашние животные, и любит ли он их.

"Да, у меня две собаки. Конечно (люблю – прим.авт.). Я вам скажу, что надо рассматривать здесь с точки зрения ответственности хозяев – вот, в чем беда. Потому что содержать собаку - это большая ответственность. У меня две собаки. Они очень большие. Это казахская порода тобет. За ними надо также следить – за их здоровьем, за питанием.

Поэтому очень важно вопросы рассматривать совокупно. Два вопроса. Во-первых, нужно обеспечить ответственность, мне кажется, хозяев. Если ты взял щенка, то подумай, сможешь ли ты его содержать до самой смерти, старости. У меня, например, мои собаки очень старые, 13 лет. И я вижу, как они стареют. И мне очень жалко их, потому что они недолго живут. Поэтому я хочу сказать, что ответственность здесь нам надо разъяснять, объяснять, что и делается сегодня местными сотрудниками именно в части ответственности хозяев", – заявил министр.

Отметим, около двух недель назад мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

Зоозащитники заявляли о планах депутатов узаконить убийства бездомных животных еще задолго до официального заявления о них. Позже в Минэкологии это подтвердили, заявив, что среди рассматриваемых в мажилисе мер есть усыпление бездомных кошек и собак.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062660-u-menya-dve-sobaki-i-mne-ih-ochen-zhalko-ministr-ekologii-vyskazalsya-ob-evtanazii-zhivotnyh/

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